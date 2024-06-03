«Она в адеквате?!» Бузова выступила с голыми ягодицами на концерте в День защиты детей

Депутат Ахмадинуров раскритиковал откровенный наряд Бузовой на выступлении в Уфе

Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила на открытии VK Fest в Уфе в честь Дня защиты детей в откровенном наряде. Ее внешний вид возмутил депутата Госсобрания Башкирии и советника главы по спорту Рустема Ахмадинурова, о чем он написал в своем Telegram-канале .

Для концерта Бузова выбрала кожаное боди с глубоким декольте и высокие сапоги на каблуках. Кадрами выступления поделились жители города на своих страницах в социальных сетях.

«День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!» — заявил Ахмадинуров.