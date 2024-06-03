«Она в адеквате?!» Бузова выступила с голыми ягодицами на концерте в День защиты детей
Депутат Ахмадинуров раскритиковал откровенный наряд Бузовой на выступлении в Уфе
Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила на открытии VK Fest в Уфе в честь Дня защиты детей в откровенном наряде. Ее внешний вид возмутил депутата Госсобрания Башкирии и советника главы по спорту Рустема Ахмадинурова, о чем он написал в своем Telegram-канале.
Для концерта Бузова выбрала кожаное боди с глубоким декольте и высокие сапоги на каблуках. Кадрами выступления поделились жители города на своих страницах в социальных сетях.
«День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!» — заявил Ахмадинуров.
Некоторые горожане отметили, что поступок певицы был неоднозначный. По их словам, ее образ был совсем недетским для мероприятия. Слушатели также отметили, что Бузова часто не попадала в собственную фонограмму, под которую выступала.
Ранее певица потребовала от экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова, вернуть подаренный ей Mercedes. Он подарил артистке автомобиль в 2015 году, но забрал его еще до развода.