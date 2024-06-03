Полуголый наряд Бузовой на концерте в Уфе изучат следователи

СК изучит жалобы в Сети на наряд Бузовой на концерте в День защиты детей в Уфе

Жалобы пользователей соцсетей на откровенный наряд певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей изучат следователи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службе СУ СК России по Башкирии.

«Сообщения по данному факту, поступившие посредством социальных сетей в следственном управлении, приняты», — заявили в ведомстве.

Скандал с автором хита «Мало половин» произошел на открытии VK Fest. Для концерта звезда подобрала кожаное боди с глубоким декольте и высокие сапоги на каблуках. Наряд певицы раскритиковал депутата Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров.

Кроме того, внешний вид Бузовой не понравился и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Она сравнила выступление артистки с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.