Выступление полуголой Бузовой заинтересовало Мизулину

Главу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину возмутил внешний виде певицы Ольги Бузовой на концерте в честь Дня защиты детей в Уфе. В своем Telegram-канале она сравнила выступление артистки с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.

«Я не вижу никакой разницы между нашумевшей „голой“ вечеринкой и выступлением в таком образе в День защиты детей», — заявила Мизулина.

Кроме того, она опубликовала сообщения от жителей города, которые также возмутились неподобающим видом певицы. В своей публикации глава ЛБИ задалась вопросом, для чего нужно провоцировать людей, тем более в регионе, где много верующих.

«Часть общества продолжает жить в каком-то другом мире и продвигать те ценности, которые уходят в прошлое. Вся страна уже давно живет иначе. Мы изменились», — констатировала Мизулина.

Бузова выступила на открытии VK Fest в кожаном боди с глубоким декольте и в высоких сапогах с каблуками. Ее внешний вид также возмутил депутата Госсобрания Башкирии Рустема Ахмадинурова.