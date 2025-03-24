Актер Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО

Адвокат Падалко: актер Михаил Ефремов выйдет из колонии через 15 дней

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении из колонии. Прямую трансляцию с заседания вел 360.ru.

Выступая в суде, Ефремов объявил, что навсегда откажется от употребления алкоголя и управления автомобилем.

Как сообщил 360.ru представлявший интересы актера адвокат Юрий Падалко, на свободу Ефремов выйдет через 15 дней после судебного решения.

Актер получил восемь лет колонии п о делу о смертельной аварии, которую устроил в центре Москвы в состоянии сильного опьянения в начале июня 2020 года. За рулем внедорожника Ефремов выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном под управлением курьера Сергея Захарова.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Суд приговорил Ефремова к 7,5 года колонии общего режима.

Михаил Ефремов уже подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении весной прошлого года, когда истекла половина срока.

По данным СМИ, актер через друзей передавал письма со словами раскаяния вдове и младшему сыну погибшего Захарова для того, чтобы дать ход рассмотрению. Но тогда суд оставил ходатайство Ефремова без удовлетворения.