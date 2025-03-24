Ефремов ляжет в больницу на лечение после УДО

Российский актер Михаил Ефремов после освобождения из колонии займется лечением хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Об этом 360.ru рассказал его адвокат Юрий Падалко.

«Я неоднократно говорил, что у Ефремова обострилось хроническое заболевание с легкими, ХОБЛ. Ему тяжело дышать, приезжали врачи-пульмонологи, но в условиях ФСИН нет базы для оказания помощи», — сказал он.

Правозащитник отметил, что после освобождения артист будет проходить лечение в центрах федерального уровня.

«Если не лечить болезнь — она приведет к плохим последствиям. Первым делом Ефремов займется лечением. Болезнь подтверждается медицинскими документами, я оглашал их на заседании. Факт остается фактом. Серьезное лечение нужно начинать уже сейчас», — добавил Падалко.

В понедельник, 24 марта, Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил ходатайство актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении.