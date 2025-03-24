24 марта 2025 16:13 Михаил Ефремов выходит на свободу. На суде он поклялся не пить и не садиться за руль 0 0 0 Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Михаил Ефремов

В понедельник, 24 марта, Алексеевский суд Белгородской области рассмотрел прошение об условно-досрочном освобождении осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова. Как артист обосновал необходимость своего УДО и что он обещал на заседании — в материале 360.ru.

Как защита обосновала УДО для Михаила Ефремова Право подать прошение об условно-досрочном освобождении появилось у Ефремова, когда он отмотал половину назначенного судом срока — в марте прошлого года. При этом артист и до того момента пытался вырваться из ИК: в начале 2023 года его защита просила о замене лишения свободы на принудительные работы.

Уполномоченный по правам человека Белгородской области тогда заявлял, что облегчение режима наказания вполне возможно, поскольку актера положительно характеризует и администрация колонии, и другие заключенные.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Но вскоре Ефремов почему-то отказался от этой идеи и попросил прекратить рассмотрение ходатайства. Осенью 2024-го начали ходить слухи о том, что актер собирается просить освободить его условно-досрочно. В октябре его защита подтвердила, что материалы для УДО действительно готовят, но без спешки. Тогда СМИ делали прогнозы о том, что артист может освободиться уже в под конец года. Но теории оказались неверны. Затем в феврале в Сети снова появились данные, что Ефремов подал на УДО сам, уверял в раскаянии и жаловался на проблемы со здоровьем, даже не потерю зрения.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Один из его адвокатов — Юрий Падалко — тогда заявил, что лично он не очень представляет, как такие ходатайства можно подавать секретно, но другую информацию не опровергал. Вскоре стало известно, что с прошением актер, правда, обратился в Алексеевский районный суд. Заседание назначили на 24 марта.

Интересно Если бы сегодня суд отказал Ефремову в прошении об УДО, в следующий раз он смог бы подать ходатайство об этом только через шесть месяцев. Если бы сегодня суд отказал Ефремову в прошении об УДО, в следующий раз он смог бы подать ходатайство об этом только через шесть месяцев.

На суде Ефремов назвал алкоголь своим главным врагом

Сегодняшнее заседание суда не стали закрывать от журналистов, хотя Ефремов и просил об этом. Сам он участвовал в нем по видеосвязи. Когда ему дали слово, артист пожаловался на болезнь легких, которая, по его словам, обострилась после ковида. Адвокат Падалко при этом напирал на то, что его подзащитному требуется лечение в клиниках, которых в системе УФСИН просто нет. Допрашивать пульмонологов, которые осматривали Ефремова, вместе с тем не стали — судья пояснил, что к рассмотрению прощения об УДО это никак не относится.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Известно, что Михаил Ефремов страдает от хронической обструктивной болезни легких. Источник Shot ранее утверждал, что артисту требуется наблюдаться у врача каждый день, так как в противном случае у него может развиться дыхательная недостаточность. Кроме того, отсутствие постоянно контроля медиков повышало риски сопутствующих недугов, грозило в том числе и нарушением работы сердца.

Ефремов же, помимо аргументов в пользу необходимости лечения, заверил, что встанет на путь исправления, попросил потерпевших простить его и снова принес им соболезнования.

Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни. Хочется жить, но жить по-другому. У меня нелады со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях. Михаил Ефремов

Также актер признался, что скучает по своей профессии и ему хочется жить иначе.

«Я тоскую по профессии и верю, что еще смогу принести пользу обществу в своем ремесле. Мне уже много лет. Я получил пусть запоздалый, но важный и серьезный урок. Хочется жить, но жить по-другому», — признался он.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com / www.globallookpress.com

На это судья заметил, что Ефремов был злостным нарушителем в ИК. Таковым его признали после обнаружения мобильного телефона. Но и без этого на счету у артиста было довольно много нарушений: например, он мог запросто покинуть рабочее место в тюрьме и пойти пить чай, постоянно пренебрегал правилами дисциплины. Ефремов пояснил, что телефон у него появился «из глупости».

Это моя глупость… Видел, что звонят ребята. Ну, и тоже решил позвонить разочек. Не понимаю до сих пор, зачем я это сделал. Михаил Ефремов

Телефонный разговор, после которого Ефремов лишился смартфона, к слову, стал достоянием общественности. Во время этой беседы с другом актер обещал устроить «чудовищную движуху» в случае УДО.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Гамарджоба, генацвале! С днем рождения тебя поздравляю! Жди нас, скоро мы выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области», — заверил он. При этом, говоря о приближающемся заседании по УДО, Ефремов подчеркнул, что это будет просто суд и «еще ничего не понятно». От последнего слова перед решением по УДО Ефремов отказался. Затем суд удалился на перерыв, а после огласил свое решение: ходатайство об условно-досрочном освобождении актера одобрили.

Защитник актера Юрий Падалко заявил журналистам, что из колонии Ефремов должен выйти через 15 дней — этот срок отводят для обжалования решения суда. После того как они истекут, он будет освобожден окончательно.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

После этого судьбоносного для Ефремова решения суда его скорый выход из ИК в беседе с 360.ru прокомментировал и Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевшей стороны.

«Журналисты задают вопрос о том, как я отношусь к тому, что Ефремов выходит на свободу. Никак, честно говоря. Все было сделано по закону и на самом процессе, и, очевидно, сегодня», — сухо заметил звездный адвокат.

Жалею я только об одном: мне кажется, было бы интереснее, если бы Ефремов находился в одном лагере со своим не так давно арестованным бывшим адвокатом Пашаевым. Им было бы что сказать друг другу. Особенно Ефремову. Александр Добровинский

Чем Ефремов займется на свободе На свободе актеру запретили менять место жительства, а также обязали один раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Будет действовать и запрет на вождение, но, как мы уже сказали выше, актер уверяет, что никогда больше за руль не сядет.

По информации Shot, после освобождения актер собирается плотно заняться здоровьем. А вот рабочих планов пока нет никаких.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com / www.globallookpress.com

При этом источник 360.ru в конце января заявлял обратное. По его информации, к артисту ездили в колонию режиссеры. Проводили пробы, смотрели на состояние Ефремова, в частности на зубы: у сидельцев с ними бывают проблемы. «То есть у него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По имеющимся данным, она наполовину сформирована до 2027 года», — подчеркнул собеседник 360.ru.

За что посадили Ефремова В исправительную колонию Михаил Ефремов попал после смертельного ДТП в центре Москвы: 8 июня 2020 года он сел за руль, будучи пьяным, а если быть точнее, состояние его больше походило на совершенно невменяемое. На Смоленской площади он вылетел на встречку и врезался в легковой фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина получил очень тяжелые травмы. Его доставили в больницу Института Склифосовского, но жизнь Сергея спасти не удалось. На следующий день пострадавший скончался.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Ефремов же практически не пострадал, его задержали на месте происшествия и отправили на медосвидетельствование, которое показало наличие в организме алкоголя и наркотических веществ.

Интересно Судя по анализу крови, Ефремов выпил примерно бутылку водки, перед тем как сел за руль. Его защита в лице одиозного юриста Эльмана Пашаева пыталась убеждать суд, что актера не было за рулем, а ДТП произошло из-за крайне странных факторов, наподобие аэрозольных облаков, энергетических дыр и грозовых сгустков. Судя по анализу крови, Ефремов выпил примерно бутылку водки, перед тем как сел за руль. Его защита в лице одиозного юриста Эльмана Пашаева пыталась убеждать суд, что актера не было за рулем, а ДТП произошло из-за крайне странных факторов, наподобие аэрозольных облаков, энергетических дыр и грозовых сгустков.

Через три месяца актера признали виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозило 12 лет лишения свободы, но ему дали сначала восемь, а потом — после апелляции — срок сократили до 7,5 года. Помимо этого, ему назначили штраф в 800 тысяч рублей, плюс в течение трех лет запретили садиться за руль. Где Ефремов отбывал наказание Осенью 2020 года актера этапировали в ИК в Белгородской области. В этой колонии в Алексееве ранее отбывали наказание после драки в «Кофемании» футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

За решеткой Ефремов занимался швейным производством, много читал и принимал участие в организации соревнований среди заключенных.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В стенах колонии он написал сценарий для короткометражки «Евангелие от Федора» для конкурса ФСИН. Озвучкой картины тоже занимался артист. В итоге она даже получила приз за лучший монтаж. «В роли следователя Порфирия Петровича снимался сотрудник колонии Алексей Бондарев, а роль Сони Мармеладовой исполнила дочь Ефремова — Вера, приславшая видеозапись своего исполнения в учреждение по электронной почте», — рассказали тогда в ведомстве.