РИА Новости: Лерчек госпитализировали в онкологическую клинику в Пекине

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) сейчас проходит лечение в онкологической клинике в Пекине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Beijing GoBroad Hospital специализируется на инновационных методах лечения онкологии. У блогера — четвертая стадия рака желудка. В России звезда прошла уже девять курсов химиотерапии, но болезнь не отступила.

«Валерию госпитализировали в Beijing GoBroad Hospital», — рассказал источник агентства.

Ранее Лерчек сообщила, что у нее обнаружили метастазы в оболочках головного мозга. Женщина проходит экспериментальную CAR-T-терапию в Китае

Ранее знаменитость призналась подписчикам, что готовит завещание на случай неблагоприятного исхода.