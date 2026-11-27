СМИ сообщили, что Лерчек госпитализировали в онкологическую клинику в Пекине
РИА Новости: Лерчек госпитализировали в онкологическую клинику в Пекине
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) сейчас проходит лечение в онкологической клинике в Пекине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.
Beijing GoBroad Hospital специализируется на инновационных методах лечения онкологии. У блогера — четвертая стадия рака желудка. В России звезда прошла уже девять курсов химиотерапии, но болезнь не отступила.
«Валерию госпитализировали в Beijing GoBroad Hospital», — рассказал источник агентства.
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