Симоньян посвятит новую книгу покойному мужу

Новая книга главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян посвящена покойному мужу, продюсеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну. Об этом сообщила информационная служба «Вести» .

«Я сейчас пишу новую книгу про нас с Тиграном», — заявила вдова.

Симоньян издаст воспоминания о разных эпизодах своей жизни. Среди них случаи, произошедшие с ней в американский период — по программе обмена в старших классах журналистка провела год в Нью-Гемпшире.

Роман-антиутопия «В начале было Слово — в конце будет Цифра» вышел летом 2025 года и стал бестселлером. Книгу Симоньян от издательства АСТ стартовым тиражом 45 тысяч экземпляров раскупили в Москве за 10 минут. В августе она заняла первое место в рейтинге продаж сети «Читай-город», в октябре завоевала титул «Книга месяца».

Кеосаян умер в сентябре 2025 года после девяти месяцев комы из-за проблем с сердцем. Впервые о написании книги о покойном муже Симоньян объявила в январе.