Новую книгу Симоньян раскупили в Москве за 10 минут

В книжные магазины поступила первая партия нового романа главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра». В Москве книгу раскупили за 10 минут, сообщили РИА «Новости» в издательстве АСТ.

«В частности, в Москве первая партия книг поступила в пять магазинов сети „Читай-город“ (в ТЦ „Афимолл“, „Авиапарк“, „Европейский“, „Метрополис“, Columbus). По данным „Читай-города“, все отгруженные книги раскупили за 10 минут», — уточнили в сообщении.

В первую неделю после публикации анонса о выходе романа Симоньян предзаказ оформили почти 10 тысяч человек. Стартовый тираж книги составил 45 тысяч экземпляров.

В своем новом романе Симоньян размышляет о будущем человечества и предсказаниях конца света. Она стремится показать, какой станет реальность через много лет с учетом развития технологий и изменения общественных отношений.