Общий тираж антиутопии Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» достиг 88 тысяч экземпляров

Антиутопия главного редактора RT Маргариты Симоньян под названием «В начале было Слово — в конце будет Цифра» достигла тиража в 88 тысяч экземпляров. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу издательской группы «Эксмо-АСТ».

Книга заняла лидирующую позицию в рейтинге наиболее востребованных изданий сети магазинов «Читай-город» в августе текущего года, а в октябре она получила статус «Книга месяца».

Роман собрал значительное количество читательских откликов — более 3,5 тысячи рецензий появились на онлайн-ресурсах.

Симоньян и ее произведение вошли в число номинантов на престижную Национальную литературную премию «Слово».