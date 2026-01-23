Маргарита Симоньян начала работу над книгой о Тигране Кеосаяне

Маргарита Симоньян, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, приступила к работе над книгой о своем муже, режиссере Тигране Кеосаяне. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале .

«Я уже начала писать эту книгу», — ответила Симоньян на комментарий подписчика с такой просьбой.

Симоньян тяжело переживала смерть мужа. Он скончался 26 сентября 2025 года в 59 лет после девяти месяцев комы. Журналистка пребывала в глубоком горе, близкие отмечали, что она «расклеилась» и сама заболела на фоне стресса. Сейчас Симоньян проходит лечение от рака.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1999 году Кеосаян снял фильм «Президент и его внучка», получивший специальный приз на фестивале «Кинотавр-2001».

Среди его работ также картины «Мужская работа», «Ландыш серебристый», «Ялта-45», «Три товарища», «Заяц над бездной» и «Мираж». Последним фильмом режиссера стал «Семь дней Петра Семеныча», основанный на рассказе Симоньян.