Книга Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» поступит в продажу с 31 июля

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выпустит новый роман под названием «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Книга появится на полках российских магазинов с 31 июля. Издательство АСТ объявило, что первый тираж составит 45 тысяч экземпляров. Уже за первую неделю после объявления книга привлекла интерес более девяти тысяч читателей, оформивших предварительный заказ.

Действие романа разворачивается спустя шесть десятилетий, представляя читателям мир будущего глазами автора. Жанровую принадлежность произведения определить непросто: оно сочетает элементы утопии, антиутопии, приключений, научной фантастики и романтической линии. Сама Симоньян описывает книгу как многожанровую историю, приглашая читателей самостоятельно решить, к какому жанру ее отнести.

Книга размышляет о будущем человечества и предсказаниях конца света, основываясь на Библейских пророчествах. Автор стремится показать, какой станет реальность через много лет, обращая внимание на развитие технологий и изменение общественных отношений.