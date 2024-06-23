Shaman выразил поддержку жителям Крыма и Дагестана после атак

Жители всей России скорбят из-за случившегося 23 июня в Крыму и Дагестане. Об этом у себя в Telegram-канале написал певец Shaman.

«Крым и Севастополь, я с вами. Мы с вами. Вся Россия с вами», — заявил он.

Чуть позже исполнитель опубликовал аналогичное сообщение, посвященное событиям в Дагестане.

Днем 23 июня украинские боевики запустили по Севастополю ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре снаряда перехватили системы ПВО. Но одна ракета сбилась с курса и взорвалась над городом. Суббоеприпасы упали в курортную зону.

Вечером того же дня боевики открыли огонь возле православной церкви в Дербенте. В Махачкале группа злоумышленников открыла огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват».

Организаторы теракта, который произошел вечером 23 июня в Дагестане, понесут самое суровое наказание. Об этом заявил глава правительства Республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.