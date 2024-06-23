В Дагестане пообещали серьезно наказать тех, кто устроил теракт

Глава правительства Дагестана пообещал наказание для устроивших теракт

Фото: Телеканал «360»

Организаторы теракта, который произошел вечером 23 июня в Дагестане, понесут самое суровое наказание. Об этом заявил глава правительства Республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Его слова привела пресс-служба правительства.

По его словам, совершенные преступления в Дербенте и Махачкале — это попытка ослабить сложившуюся консолидацию общества.

«Недобитые экстремисты, трусливые подлецы попытались посеять рознь между представителями разных религий, но, как и десять, как и двадцать лет назад вновь получают достойный отпор от наших силовых служб», — указал он.

Глава правительства добавил, что все органы исполнительной власти Дагестана мобилизовали, а руководитель каждого министерства и ведомства получил необходимые указания. Виновные в случившемся, уверен он, понесут самое суровое наказание.

«Какие бы силы ни стояли за этими омерзительными действиями, они понесут самое суровое наказание», — подчеркнул он.

Вечером в воскресенье группа неизвестных открыла огонь возле православной церкви в Дербенте. С места преступления они скрылись на белом Volkswagen Polo.

В Махачкале группа злоумышленников открыла огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват».

Нападавшие использовали иностранное оружие. Кроме того, боевикам удалось завладеть снаряжением полицейских.

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