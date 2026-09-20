Новобрачная из Липецкой области отсудила 440 тысяч рублей за неудачную свадьбу

Жительница Липецкой области отсудила у недобросовестного организатора свадебного банкета около 440 тысяч рублей. Служба кейтеринга не выполнила свои обязательства, гостей в зале встретили пустые столы, сообщило РИА «Новости» .

Девушка пригласила на свою свадьбу 47 гостей. Питание и работу официантов для них должна была обеспечить местная предпринимательница. Стороны подписали договор, невеста передала женщине 130 тысяч рублей.

Выполнять свои обязательства подрядчик не стала. Гостей в свадебном зале встретили пустые столы, на которых стояли тарелки с виноградом. Алкоголь заменила вода.

Официанты действовали медленно. Они не успевали обслужить гостей, основные блюда достались не всем. Из-за проблем с едой не успела отработать и наемная ведущая мероприятия, что также принесло убытки паре новобрачных.

Девушка-заказчица уже после свадьбы попыталась решить вопрос мирно — попросила вернуть ей деньги. Предпринимательница ей отказала, дальнейшие разбирательства прошли уже в суде.

Тот встал на сторону заказчицы. Исполнителей обязали выплатить в общей сложности 440 тысяч рублей: стоимость обслуживания, аналогичную сумму неустойки, компенсация за пережитый стресс и штраф.

Ранее на свадьбе разразился скандал из-за букета невесты.