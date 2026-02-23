Модель Мотина показала видео с Macan, снятое во время стрельбища в армии

Модель Мария Мотина поделилась в соцсети роликом, снятым во время службы ее возлюбленным — рэпером Macan (Андрей Косолапов). В ролике артист показал себя на стрельбище с оружием.

В конце видео артист заявил: «Россия — мощь». Косолапов 20 декабря принял военную присягу во время прохождения срочной службы.

Вместе с другими военнослужащими оперативного назначения он принял участие в торжественной церемонии.

В январе Macan вместе с сослуживцами Росгвардии отметил крещенские купания в армии и окунулся в ледяную воду в проруби.

Косолапов начал служить с 28 ноября. После распределения рэпера отправили в Балашиху, в отдельную дивизию имени Феликса Дзержинского. Во время службы в обязанности Macan входит также обеспечение безопасности жителей Московской области на массовых мероприятиях.

Ранее в Росгвардии опровергли слухи о смягченных условиях службы Macan.