«Россия — мощь». Девушка Macan показала, как рэпер служит в армии
Модель Мотина показала видео с Macan, снятое во время стрельбища в армии
Модель Мария Мотина поделилась в соцсети роликом, снятым во время службы ее возлюбленным — рэпером Macan (Андрей Косолапов). В ролике артист показал себя на стрельбище с оружием.
В конце видео артист заявил: «Россия — мощь». Косолапов 20 декабря принял военную присягу во время прохождения срочной службы.
Вместе с другими военнослужащими оперативного назначения он принял участие в торжественной церемонии.
В январе Macan вместе с сослуживцами Росгвардии отметил крещенские купания в армии и окунулся в ледяную воду в проруби.
Косолапов начал служить с 28 ноября. После распределения рэпера отправили в Балашиху, в отдельную дивизию имени Феликса Дзержинского. Во время службы в обязанности Macan входит также обеспечение безопасности жителей Московской области на массовых мероприятиях.
Ранее в Росгвардии опровергли слухи о смягченных условиях службы Macan.