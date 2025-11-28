Рэпер Macan начал службу в Балашихе

Андрей Косолапов, более известный как рэп-исполнитель Macan, прибыл в расположение Отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского городского округа Балашиха для прохождения срочной службы. Новобранец вместе с другими призывниками пройдет обязательный курс молодого бойца.

В период службы артист будет задействован в мероприятиях по поддержанию правопорядка, его обязанности будут включать обеспечение безопасности жителей и гостей московского региона.

Отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского войск Росгвардии была сформирована в 1924 году. В ее задачи входят борьба с терроризмом, охрана государственных объектов и обеспечение порядка в Москве и Московской области. Воины дивизии с первых дней участвуют в специальной военной операции.

В войсках правопорядка ранее служили и другие известные люди — например, губернатор Московской области Андрей Воробьев, российские актеры Андрей Чубченко и Антон Макарский.