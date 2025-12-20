Рэпер Macan принял военную присягу в дивизии имени Дзержинского

Новобранцы дивизии имени Дзержинского Росгвардии, где проходит службу рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), приняли военную присягу. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Он принял участие вместе с другими сослуживцами по отдельной дивизии оперативного назначения войск Национальной гвардии.

В Росгвардии сообщили, что клятву на верность Отечеству дали более 400 новобранцев, которые успешно прошли курс молодого бойца. Принятие военной присяги началось с выноса Государственного флага России и боевого знамени.

После этого солдаты исполнили гимн России. Потом они по очереди выходили из строя и читали вслух текст военной присяги.

Косолапов начал служить с 28 ноября. После распределения его отправили в Балашиху, в отдельную дивизию оперативного назначения имени Феликса Дзержинского. Во время службы в обязанности Macan будет входить обеспечение безопасности жителей Московской области на массовых мероприятиях.