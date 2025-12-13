Росгвардия опровергла сообщения о смягченных условиях службы рэпера Macan

Росгвардия опровергла появившиеся в интернете сообщения о том, что рэпер Macan (Андрей Косолапов), проходящий срочную службу в Центре специального назначения «Витязь», якобы находится на облегченных условиях. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В Росгвардии сообщили, что Косолапов проходит подготовку по общей программе подразделения, которая включает интенсивные тренировки, а условия его размещения являются стандартными для всех военнослужащих. Там также указали, что он обеспечен положенными видами довольствия и питается в обычном порядке вместе с личным составом.

Росгвардия подчеркнула, что распространяемая в СМИ информация о «привилегиях» не соответствует действительности, а сообщения о якобы примененных дисциплинарных мерах к военнослужащему, снявшему видео с участием Косолапова, также недостоверны. Ведомство отметило, что рядовой сейчас готовится к принятию военной присяги.

Ранее Mash сообщал, что Macan получил несколько штрафов за нарушения ПДД, совершенные еще до призыва. В октябре музыкант опубликовал фото из пункта призыва и объявил о начале службы, позже уточнив, что отправился в армию 28 ноября.