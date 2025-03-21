Пугачева отказалась приезжать в Россию на похороны Бедроса Киркорова

Народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище 21 марта. Церемония прощания с певцом Бедросом Киркоровым пройдет в Большом Троекуровском зале на улице Рябиновой. Гражданская панихида начнется в 14:00.
Проживающая на Кипре Пугачева регулярно попадает в скандальные хроники. Недавно певица оскорбила российских журналистов, которые хотели спросить ее об отношении к России. Она заявила, что это «Россия уехала от нее» и ей некуда возвращаться.
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