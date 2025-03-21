Пугачева отказалась приезжать в Россию на похороны Бедроса Киркорова

Певица Алла Пугачева не приедет в Россию на похороны с народным артистом Бедросом Киркоровым. Об этом ТАСС сообщила представитель артистки Елена Чупракова.

«Не приедет», — ответила собеседница агентства.

Отец звезды эстрады Филиппа Киркорова 18 марта скончался на 93-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. Бедрос Киркоров ушел из жизни дома, в кругу семьи.

Народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище 21 марта. Церемония прощания с певцом Бедросом Киркоровым пройдет в Большом Троекуровском зале на улице Рябиновой. Гражданская панихида начнется в 14:00.

Проживающая на Кипре Пугачева регулярно попадает в скандальные хроники. Недавно певица оскорбила российских журналистов, которые хотели спросить ее об отношении к России. Она заявила, что это «Россия уехала от нее» и ей некуда возвращаться.