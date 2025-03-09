Пугачева назвала россиян тупыми и нахальными после вопроса о возвращении в РФ

Сбежавшая из России Алла Пугачева нахамила российским журналистам передачи «ЧП. Расследование» телеканала НТВ , которые спросили певицу, хочет ли она вернуться на родину. Примадонна попыталась вырвать у журналиста микрофон и назвала россиян «тупыми и нахальными».

Кидалась на журналистов и хамила

Вышедшая в тираж звезда последние три года живет в Лимасоле. Супруги купили на Кипре четырехкомнатные апартаменты в элитной высотке на берегу Средиземного моря. Однако журналисты нашли Пугачеву в фешенебельном районе, где стоят частные виллы. Предположительно, Пугачева приобрела там особняк, который тщательно скрывала.

Репортеры встретили Пугачеву, когда она прогуливалась на набережной недалеко от своего нового дома. Журналисты попытались заговорить с певицей, но она раздраженно накинулась на них, попытавшись вырвать микрофон. Когда ее спросили, не хочет ли она вернуться в Россию, Пугачева нахамила в ответ.

«Вы тупые и нахальные. Куда там возвращаться. <…> Я — патриотка, а ты — нахалка. Я ненавижу таких людей. Это не я уехала из России, а Россия уехала от меня… Мне некуда возвращаться», — заявила звезда.

Другие скандалы Примадонны

Ранее Пугачева устроила скандал в кафе в Израиле. Российская туристка стала свидетельницей агрессивного поведения забытой звезды, когда ее не пустили в переполненный ресторан. Персонал ресторана не признал в незнакомой пожилой женщине известную российскую певицу, что сильно раздосадовало Примадонну. Пугачева начала ругаться с сотрудниками.

В августе прошлого года в СМИ появилась информация, что Пугачева хочет вернуться в Россию из-за детей. Однако певица отреагировала на это саркастическим роликом из советской передачи «В гостях у сказки».

Также она отреагировала на новости о концерте в России. В соцсети она разместила пост с вопросом «Лишнего билетика не будет?», сопроводив его смеющимся смайликом. Позже пост певица удалила.