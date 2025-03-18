Стала известна причина смерти Бедроса Киркорова

Народный артист России, отец Филиппа Киркорова Бедрос умер из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Причина смерти Бедроса Киркорова, по данным Mash, — острая сердечная недостаточность», — написали авторы поста.

О смерти отца Филипп Киркоров сообщил днем 18 марта. По его словам, Бедроса не стало в 15:37. Артист призвал ценить каждое мгновение, проведенное с близкими. Киркоров ушел из жизни в возрасте 92-х лет.

В январе СМИ сообщали о госпитализации певца, но пресс-секретарь его сына Екатерина Успенская назвала информацию недостоверной. На тот момент, по ее словам, самочувствие Бедроса было удовлетворительным.