«Проще самому». Шаман не нашел ни одного достойного актера на роль себя

Певец Шаман заявил, что хотел бы сам сняться в фильме о себе

В России нет актеров, подходящих на роль певца Шамана (Ярослава Дронова), поэтому он хотел бы сам сыграть эту роль. Музыкант заявил об этом Пятому каналу .

«Проще самому себя сыграть, если это не будет слишком, конечно, пафосно», — сказал он.

Шаман не смог припомнить ни одного актера, который подходил бы на эту роль по типажу. Он объяснил, что каждый человек уникален, поэтому никто не сможет изобразить исполнителя песни «Я русский» лучше, чем он сам.

Ранее Шаман объяснил, зачем облизал лед Байкала. Завирусившееся видео должно подогреть интерес к новой песне. Интернет-пользователи не оценили его маркетинговый талант, сняли многочисленные пародии и сожгли чучело с портретом артиста. Тренду последовала певица Вика Цыганова, попробовав озеро на вкус.