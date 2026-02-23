Очистить озеро от скверны. На Байкале сожгли чучело певца Шамана

Чучело Шамана сожгли во время гуляний на Масленицу на Байкале

В последний день Масленицы на льду Байкала сожгли чучело с изображением российского певца Ярослава Дронова, известного как Шаман. Видео акции появилось в соцсетях.

На кадрах установленное на льду озера чучело в темной одежде с фотографией артиста поджигают, пламя быстро охватывает конструкцию. Авторы публикации назвали происходящее «обрядом очищения» и иронично охарактеризовали его как «антишаманский ритуал».

Поводом для перформанса стало ранее опубликованное артистом видео, в котором он облизывает лед Байкала и маркирует ролик пометкой «18+». Местные активисты заявили, что для коренных народов и жителей региона озеро является священным местом и требует уважительного отношения.

Руководитель религиозной организации «Вечное синее небо» шаман Артур Цыбиков в комментарии СМИ отметил, что подобные действия выглядят некорректными, поскольку Байкал имеет сакральное значение для жителей Бурятии, Иркутской области и всей страны. По его словам, публичные провокационные жесты в таком месте — неуважение к духовным традициям и национальному наследию.