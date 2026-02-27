Блогеры сняли пародию на вирусный ролик Шамана на Байкале

Блогеры Sorokin (Никита Сорокин) и Мятная Лилу (Мария Урюпина) сняли пародию на видео заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного как Шаман. В разлетевшемся по Сети ролике он облизал лед Байкала. Об этом сообщил Пятый канал .

Сорокин и Урюпина объяснили, что артист удачно встраивает приколы в свое творчество и поэтому остается интересным для аудитории. Они восприняли оригинальное видео с юмором и позитивом.

«Очень круто, что Шаман снимает такие видео. Хоть и много хейта, но он как артист очень интересный. Круто, что он может так обсмеивать, вставляя прикольчики в свое творчество. Это и смело, и смешно, и в этом ноль пошлости», — сказала блогер.

Ранее пара снимала пародии, в том числе, и на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Они признались, что перед первой личной встречей с героями роликов немного боялись, но знакомство в гримерке прошло тепло.

Байкальский лед по примеру Ярослава Дронова попробовала на вкус и певица Вика Цыганова. В соцсетях артистка опубликовала видео, где грызла ледовый осколок, пробуя откусить от него кусочек.