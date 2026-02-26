Вика Цыганова вслед за Шаманом облизала лед на Байкале

Певица Вика Цыганова последовала примеру коллеги Ярослава Дронова, известного как Шаман, попробовав на вкус байкальский лед. Она опубликовала видео в Instagram*.

На кадрах было видно, как артистка грызла ледовый осколок, пробуя откусить от него кусочек.

«Какой вкусный лед! Приклеились губы», — заявила Цыганова.

Ранее на Байкале во время гуляний на Масленицу сожгли чучело с изображением Дронова и распространили видео акции в соцсетях. Авторы публикации пошутили, что был проведен «антишаманский ритуал», отреагировав таким образом на видеоролик артиста, где он облизал лед Байкала.

До этого глава религиозной организации шаман Артур Цыбиков назвал действия Дронова безнравственными, добавив, что духи озера еще спросят с певца за такой поступок.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.