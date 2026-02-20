Shaman раскрыл, зачем лизнул лед Байкала

Видео, где исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) лижет лед озера Байкал, должно было подогреть интерес аудитории к релизу новой песни. Об этом артист сообщил в своем телеграм-канале .

Shaman отмеил, что поездка на Байкал сильно его впечатлила и надолго запомнилась, но он отправился туда не только ради красивых видов и атмосферы.

«Наверняка вы заметили, какой шум вчера поднял мой жест. И это здорово, ведь именно этим я подогревал вас перед грядущим релизом моей новой песни „Байкал“», — написал Ярослав Дронов.

Ранее он опубликовал видео с Байкала, где попробовал замерзшее озеро на вкус. Артист признался, что сделал это из любопытства и решил таким образом вспомнить детство.