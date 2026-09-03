Джигурда подал иск на полмиллиона из-за ростовых фигур со своим изображением
Представитель Джигурды объяснил, почему актер подал в суд на «Озон»
Актер Никита Джигурда подал иск на общую сумму 500 тысяч к компании «Озон» и производителю ростовых картонных фигур с его изображением. Об этом 3 сентября рассказал 360.ru юрист Сергей Воронов, представитель артиста.
От маркетплейса и производителя актер требует возмещение в размере 250 тысяч рублей с каждого.
Юрист пояснил, почему претензии предъявили не только к производителю, но и к торговой площадке. В договоре есть условие, согласно которому «Озон» выкупает товар, берет его на реализацию и выступает в качестве продавца, а не просто агента. В конце месяца нераспроданные позиции маркетплейс может вернуть и получить обратно деньги.
«Мы привлекаем „Озон“ и производителя к ответственности за то, что они используют личные данные человека, его имя и изображение, его труд в своих коммерческих целях», — подчеркнул Воронов.
Получение иска подтвердила пресс-служба судов Москвы.
Ранее актер судился из-за наследства предпринимательницы Людмилы Браташ.