Джигурда подал иск на полмиллиона из-за ростовых фигур со своим изображением

Актер Никита Джигурда подал иск на общую сумму 500 тысяч к компании «Озон» и производителю ростовых картонных фигур с его изображением. Об этом 3 сентября рассказал 360.ru юрист Сергей Воронов, представитель артиста.

От маркетплейса и производителя актер требует возмещение в размере 250 тысяч рублей с каждого.

Юрист пояснил, почему претензии предъявили не только к производителю, но и к торговой площадке. В договоре есть условие, согласно которому «Озон» выкупает товар, берет его на реализацию и выступает в качестве продавца, а не просто агента. В конце месяца нераспроданные позиции маркетплейс может вернуть и получить обратно деньги.

«Мы привлекаем „Озон“ и производителя к ответственности за то, что они используют личные данные человека, его имя и изображение, его труд в своих коммерческих целях», — подчеркнул Воронов.

Получение иска подтвердила пресс-служба судов Москвы.

Ранее актер судился из-за наследства предпринимательницы Людмилы Браташ.