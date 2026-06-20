Предварительный диагноз Спивакова не подтвердился

Митрополит Иларион: инсульт у Спивакова не подтвердился, но он в больнице

Обследование не подтвердило инсульт у дирижера Владимира Спивакова. Он остался под наблюдением врачей. Об этом сообщил друг народного артиста СССР митрополит Иларион в телеграм-канале .

«К счастью, диагноз „инсульт“ не подтвердился. Владимир Теодорович в больнице, продолжаем молиться!» — заявил он.

Митрополит Иларион сообщил поздно вечером 19 июня о госпитализации Спивакова. В больницу дирижера доставила скорая помощь. Из-за этого в Московском международном Доме музыки отменили концерт Спивакова с актрисой Алисой Фрейндлих, намеченный на 21 июня.

Дирижеру 81 год, он носит звание Героя труда России и является президентом Дома музыки. Ранее Спиваков столкнулся с дискриминацией во Франции. Организаторы Международного музыкального фестиваля в Кольмаре сместили его с поста арт-директора за национальность.