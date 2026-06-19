Дирижера Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт

Дирижера и скрипача, народного артиста СССР Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом сообщил митрополит Иларион в телеграм-канале .

«Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу», — написал он.

Музыканту 81 год. Он известен как основатель и художественный руководитель Национального филармонического оркестра России, а также камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Музыкант знаменит по всему миру, он выступал на ведущих сценах как скрипач и дирижер.

В январе маэстро Спиваков отметил 270-летие со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта концертом в Светлановском зале Дома музыки. Выступление дирижера вошло в программу «Недели Моцарта».