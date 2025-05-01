Путин присвоил Владимиру Спивакову звание Героя Труда России
Владимир Путин присвоил звание Героя Труда дирижеру и президенту Московского международного дома музыки Владимиру Спивакову. Соответствующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов.
Звание Героя Труда России Спивакову присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».
Спиваков родился в 1944 году в Уфе. В 1963 году он окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, после чего продолжил обучение в Московской консерватории по классу скрипки.
В 2003 году Спиваков занял пост художественного руководителя и главного дирижера созданного им Национального филармонического оркестра России, а также стал президентом Московского международного дома музыки. В 2011 году музыкант вошел в состав Совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации.
За свои заслуги Спиваков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Ранее космонавт-испытатель Александр Гребенкин получил звание Героя России. Он проявил мужество и героизм во время длительного космического полета на Международной космической станции.