Путин присвоил Владимиру Спивакову звание Героя Труда России

Звание Героя Труда России Спивакову присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Спиваков родился в 1944 году в Уфе. В 1963 году он окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, после чего продолжил обучение в Московской консерватории по классу скрипки.

В 2003 году Спиваков занял пост художественного руководителя и главного дирижера созданного им Национального филармонического оркестра России, а также стал президентом Московского международного дома музыки. В 2011 году музыкант вошел в состав Совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации.

За свои заслуги Спиваков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее космонавт-испытатель Александр Гребенкин получил звание Героя России. Он проявил мужество и героизм во время длительного космического полета на Международной космической станции.