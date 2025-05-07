Спивакова отстранили от фестиваля в Европе

Спиваков заявил об отстранении от фестиваля во Франции из-за его национальности

Народного артиста СССР Владимира Спивакова из-за национальности лишили звания арт-директора Международного музыкального фестиваля в Кольмаре. Об этом сообщил ТАСС .

Спиваков отметил, что узнал об отстранении из прессы, после чего запросил у организаторов с помощью адвоката официальный документ о причине решения.

«Ответ был примерно: по национальному признаку, Владимир Спиваков — русский артист», — сказал он.

Спиваков был арт-директором фестиваля во Франции на протяжении 32 лет. По словам дирижера, именно он приглашал знаменитых артистов принять участие в фестивале.

Владимир Спиваков — заслуженный артист РСФСР и народный артист СССР. В мае прошлого года президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда.

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