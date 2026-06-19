Концерт Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова в Доме музыки отменили

Концерт народных артистов СССР Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова, который должен был пройти 21 июня в Московском международном Доме музыки, отменили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дома музыки.

«Новая дата будет объявлена дополнительно», — уточнили в пресс-службе.

На сайте организации зрителей предупредили, что мероприятие перенесли. Новую дату пока не определили. При этом отметили, что купленные билеты действительны.

В концерте вместе с Фрейндлих участвует Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством Спивакова. Это музыкально-литературный проект, в котором Фрейндлих читает стихи.

Ранее митрополит Иларион сообщил, что дирижера Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт.