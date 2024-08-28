Полицейский кортеж Дурова отъехал от здания суда в Париже

РИА «Новости»: полицейский кортеж Дурова спустя несколько часов отъехал от суда

Pavel Durov/Global Look Press
Фото: Pavel Durov/Global Look Press

В Париже от суда, где проходило слушание с участием основателя Telegram Павла Дурова, отъехали полицейские машины. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации агентства, от здания суда отъехал кортеж, который, предположительно, сопровождал Дурова на заседание по поводу задержания. Бизнесмен провел в суде несколько часов.

Прокуратура Парижа поместила Дурова под судебный надзор. Ему запретили покидать Францию, запросили залог на сумму пять миллионов евро и обязали дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Владельца мессенджера Telegram и криптовалюты TON заподозрили в шести правонарушениях. По одному из них ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Силовики задержали Дурова 24 августа в аэропорту Ле-Бурже по выданному в марте ордеру. Брата бизнесмена, Николая Дурова, тоже объявили в розыск во Франции.

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