Полицейский кортеж Дурова отъехал от здания суда в Париже

В Париже от суда, где проходило слушание с участием основателя Telegram Павла Дурова, отъехали полицейские машины. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По информации агентства, от здания суда отъехал кортеж, который, предположительно, сопровождал Дурова на заседание по поводу задержания. Бизнесмен провел в суде несколько часов.

Прокуратура Парижа поместила Дурова под судебный надзор. Ему запретили покидать Францию, запросили залог на сумму пять миллионов евро и обязали дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Владельца мессенджера Telegram и криптовалюты TON заподозрили в шести правонарушениях. По одному из них ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Силовики задержали Дурова 24 августа в аэропорту Ле-Бурже по выданному в марте ордеру. Брата бизнесмена, Николая Дурова, тоже объявили в розыск во Франции.