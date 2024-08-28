Брата Павла Дурова объявили в розыск во Франции

Брата основателя Telegram Павла Дурова Николая объявили в розыск во Франции. Издание Politico сообщило, что французские власти выдали ордеры на арест обоих братьев в марте 2024 года.

В распоряжении журналистов оказался судебный документ.

«Документ указывает на то, что французское тайное расследование Telegram шире и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее. Дело вращается вокруг отказа Telegram сотрудничать с французским полицейским расследованием сексуального насилия над детьми», — уточнили журналисты.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон еще шесть лет назад во время конфиденциального обеда предлагал Павлу Дурову перенести штаб-квартиру его компании в Париж, но тот не согласился.

Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Прокуратура французской столицы обвинила основателя Telegram в 12 преступлениях. Срок ареста продлен до вечера сегодняшнего дня.