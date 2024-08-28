Дуров предстал перед следственным судьей в Париже

РИА «Новости»: Дуров находится на допросе у судьи, его не отпустили

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров находится на допросе у следственного судьи. Его не отпустили, сообщил РИА «Новости» источник в прокуратуре Парижа.

До этого в СМИ появились сообщения, что Дуров якобы освободили. В среду он предстал перед следственным судьей для принятия решении о предъявлении обвинения.

Ранее появилась информация о том, что судья принял решение прекратить содержание основателя Telegram Павла Дурова под стражей в полиции. Это не значит, что его отпустили на свободу. Процедура смены статуса необходима для дальнейших следственных действий.

Основателя Telegram задержали в аэропорту 24 августа. Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела из 12 пунктов обвинения, связанных с преступлениями, якобы совершенными в мессенджере.