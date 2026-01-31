Певица Елка отказалась от украинского гражданства в пользу российского

Исполнительница хита «Прованс» Елка отказалась от украинского гражданства и получила российское. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По его информации, 43-летняя Елизавета Иванцив поменяла документы незадолго до бракосочетания с певцом из Одессы Рожденом Ануси.

Ранее у артистки уже возникали проблемы с предпринимательской деятельностью в России из-за истечения срока действия украинского паспорта. Получить новый звезда не могла из-за спецоперации.

На днях Елка опубликовала в соцсети романтическое видео с избранником. На его кадрах она засветила обручальное кольцо. Однако представитель певицы не подтвердил свадьбу.