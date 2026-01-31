Елка вышла замуж за украинского певца

Певица Елка (Елизавета Иванцив) вышла замуж за 36-летнего певца Рождена Ануси. Об этом сообщило издание StarHit . Накануне артистка опубликовала отрывок из клипа, в котором заметили обручальное кольцо.

После публикации журналисты уточнили у представителя певицы, состоялась ли свадьба.

«Без комментариев. Воспринимайте публикацию как анонс трека», — ответили им.

Тем не менее, как заявило издание, 43-летняя Елка зарегистрировала брак с Ануси. По данным авторов статьи, супруги уже несколько лет живут вместе в Москве. Пару не раз видели в центре города и в ресторанах.

Рожден Ануси — певец родом с Украины. Он участвовал в шоу «Холостяк» и проекте «Голос страны», где дошел до финала в команде Дианы Арбениной.

Для Елки этот брак не первый — она была замужем за строителем Сергеем Астаховым. Пара рассталась в 2020 году после 10 лет совместной жизни, детей у бывших супругов не было.

