Певица Елка показала обручальное кольцо и намекнула, что замужем

Певица Елка (Елизавета Иванцив) намекнула, что вышла замуж. В Instagram* она опубликовала видео, на котором крупным планом видны обручальные кольца.

«Самое спонтанное видео в моей жизни. На очень добрую, ироничную и честную песню», — подписала артистка публикацию, признавшись, что любит, когда люди просто улыбаются.

На кадрах, которые показала Елка, она шла по мосту с мужчиной, держась за руки. Певица и ее избранник обнялись, а потом камера акцентировала внимание на правой руке знаменитости. На безымянном пальце было заметно обручальное кольцо.

