В Кремлевском дворце прошел большой юбилейный концерт певца Шамана (SHAMAN). Родители преподнесли ему коробку с живым подарком, но запретили открывать до приезда домой, сообщило РИА «Новости» .

Родители певца, настоящее имя которого Ярослав Дронов, — Юрий и Людмила — пришли на концерт поддержать Шамана (SHAMAN). Его мама вышла на сцену и произнесла речь, в которой поздравила сына с 35-летием и пожелала ничего не бояться. В конце певцу вынесли большую подарочную коробку.

«Только не открывай, откроешь дома — там сюрприз! Шевелится?» — сказала Дронова.

До праздника Шаман (SHAMAN) признавался в интервью, что хотел бы завести лабрадора шоколадного окраса и назвать его Николаем в честь покойного деда. Певец просил такой подарок у своей жены Екатерины Мизулиной.