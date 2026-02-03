Первый спектакль Ефремова после выхода из колонии перенесли

Премьеру первого спектакля Михаила Ефремова после освобождения из колонии отложили на неопределенное время. Причина — проблемы со здоровьем у режиссера постановки Юрия Купера, сообщил телеграм-канал Mash .

«Без свидетелей» в театре Никиты Михалкова «Мастерская 12» отложили, потому что художник номера обратился к врачам с сильными болями в почках — у него диагностировали грыжу брюшной полости, отметили журналисты.

Театр 30 января объявил о начале репетиций, но не сообщил точную дату премьеры. Помимо Михаила Ефремова, в главных ролях в постановке — Анна Михалкова.

Премьеру ожидали в декабре, тогда Ефремов горел желанием выйти на сцену. Но спектакль перенесли на февраль. Теперь афишу быстро убрали с сайта, оставив только 2026 год. В пресс-службе театра сообщили, что репетиции идут по плану, а остальное оставили без комментариев.

Ефремов, который сел пьяным за руль и стал виновником смертельного ДТП, вышел из тюрьмы условно-досрочно. Он отсидел чуть больше половины из семи с половиной лет, назначенных ему судом. После освобождения из колонии артист раздал московскую недвижимость почти на 200 миллионов рублей. Затем Ефремов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в сфере СМИ.