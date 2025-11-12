Михаил Ефремов раздарил недвижимость на 200 млн в Москве

После освобождения из колонии Михаил Ефремов раздал московскую недвижимость почти на 200 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Он подарил свою самую знаменитую квартиру в Хамовниках бывшей жене Софье Кругликовой. Это жилье они должны были разделить во время развода.

В 2011 году актер купил шестикомнатную квартиру в историческом доме в Плотниковом переулке. Площадь жилья — почти 150 квадратных метров. В этой квартире он провел время под домашним арестом после скандальной аварии с Сергеем Захаровым.

«Сейчас, как нам стало известно, Ефремов решил избежать судебных тяжб и просто переписал квартиру на уже бывшую жену. Стоимость такой недвижимости может оцениваться в 140 миллионов рублей», — написал Shot.

Ефремов переоформил половину своей доли в квартире на Тверской улице в Москве. Недвижимость досталась ему в наследство от дяди в 2023 году. Теперь жилплощадь находится в совместном владении с его бывшей супругой. Стоимость этой квартиры оценивается в 90 миллионов рублей.

Ранее Ефремов подарил 73-метровую трешку на Олимпийском проспекте семье, которая 19 лет ухаживала за его дядей.

Ранее стало известно, что Ефремов выйдет на театральную сцену в декабре, а не в феврале, как планировалось. После выхода из колонии Михаил Олегович подписал контракт на съемки в фильме. Его гонорар составил 13 миллионов рублей.