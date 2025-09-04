Михаил Ефремов — снова в деле! С зоны в патриотизм?

Михаил Ефремов, севший пьяным за руль и убивший человека в автокатастрофе, вышел из тюрьмы по УДО — он отсидел из 7,5 лет чуть больше половины срока. Дела, по всей видимости, у актера идут неплохо. Он получил в наследство несколько квартир и главное — устроился на службу в театр к самому Никите Михалкову «Мастерская 12». Говорят, что предложений для съемок в кино у артиста масса — и гонорары обещают больше прежних.

А, да, есть и еще одна новость для Михаила (или дяди Миши, как его называли на зоне) — он развелся с женой Софьей после 23 лет брака. Не знаю, хорошо это для него или плохо, но точно не просто так. В конце концов, это была его пятая супруга, и с ней он прожил дольше всех. Кроме того, Ефремов активно лечится. В тюрьме, конечно, его здоровье пошатнулось, но ведь виной тому не только зона, как пишут в обеляющих дядю Мишу статьях — он много и долго пил. Собственно, потому и оказался в тюрьме. По пьянке, по наглости убил человека — простого русского человека. А после вел себя крайне борзо, что и возмутило всех, кто был в курсе дела.

То, как Ефремов говорил о себе, уверенный, что его отмажут. И ведь его бы отмазали, но сказалось общественное мнение. Слишком велик был резонанс.

То, что он выйдет по УДО, было понятно изначально. Ефремов сидел комфортно, с излишествами — о чем много писали. Просился на СВО — точнее так: якобы просился в соответствии с тенденцией.

В общем, все время, пока Ефремов находился на зоне, шла активная кампания, его обелявшая. Мол, покаялся, исправился — молодец! И ведь какой актерище! Нельзя талант потерять! Помню, когда он отправился на зону, в СМИ писали: сломал себе карьеру. А я говорил: вернется с выгодой для себя. Это простые люди отправляются в тюрьмы, и мало кто получает шанс на нормальную жизнь после отсидки. В последние три года, правда, идут на СВО.

Любопытно, что вернулся Ефремов в театр Михалкова. Михаил играл у Никиты Сергеевича в ленте «12». Ну играл и играл. Вообще его талант сильно преувеличен. Вы помните хоть одну его знаковую, выдающуюся роль? Такую, чтобы как у Абдулова или Янковского? И близко нет.

Актер почти везде и всегда играл самого себя — поддатого, нагловатого типа. Просто его медийный образ был слишком силен. Плюс реально талантливейший отец — Олег Ефремов.

Михалков все понимает. Но более всего он понимает то, что на Ефремова народ повалит, и он принесет театру много денег. Так устроен современный мир: нужен хайп, а не талант. Никто в накладе не останется. Будет всем хорошо и взаимовыгодно. Не удивлюсь, если бывший сподвижник Дмитрия Быкова* по обличению власти Ефремов станет вдруг патриотом. Произнесет что-нибудь елейно-пафосное. К тому нынче все идет.

Ну и что в этом такого? Да ничего! Но было б замечательно, если б талант ценился превыше всего, а шанс на достойную жизнь после тюрьмы получали не только чиновники и актеры, но и обычные люди. Однако это так — мечты, мечты. На актерство же Ефремова в ближайшее время будем смотреть с особым интересом. Вдруг случился экзистенциальный надлом, и Михаил понял о себе и профессии нечто важное, корневое. Ведь говорят, что в жизни каждого великого русского писателя должна быть ссылка или тюрьма. Может, для актеров в России подобное справедливо тоже. * Дмитрий Быков — признан иноагентом в России.