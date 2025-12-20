Актер Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в сфере СМИ

Российский актер Михаил Ефремов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в сфере средств массовой информации. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Сведения о регистрации ИП подали в межрайонную инспекцию ФНС по Москве 19 декабря.

В качестве основного вида деятельности указано «представление в средствах массовой информации», дополнительным значится «деятельность в области фотографии».

До этого Ефремов регистрировал ИП в 2010 и 2012 годах, но затем прекращал деятельность.

Алексеевский районный суд Белгородской области в марте 2025 года удовлетворил ходатайство защиты Ефремова об условно-досрочном освобождении из колонии, куда актер попал после ДТП с погибшим в центре Москвы 8 июня 2020 года.

В ноябре Ефремов подарил бывшей супруге Софье Кругликовой квартиру в Москве стоимостью 200 миллионов рублей. Элитная недвижимость находится в Плотниковом переулке в Хамовниках.