Ефремов приступил к репетициям в театре Михалкова «Мастерская 12»

Актер Михаил Ефремов принял участие в первой репетиции спектакля по фильму «Без свидетелей» в театре режиссера Никиты Михалкова «Мастерская 12». Об этом сообщило издание Super.ru со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник журналистов заявил, что это первое появление Ефремова в театре. По его словам, актера подвезли к служебному входу на машине. После окончания репетиции до дома артист добирался пешком.

Источник не исключил, что Ефремов переехал из дома в Плотниковом переулке в квартиру на Патриарших прудах.

Журналисты отметили, что репетиции новой постановки начались очень поздно, а с сайта театра исчезли упоминания о февральской премьере.

Художник-постановщик спектакля Юрий Купер заявил, что об отмене ничего не знает и показ состоится в указанные сроки. Уточнить информацию он предложил у директора театра.

Ранее Купер заявлял, что Михалков занимался с Ефремовым отработкой роли в загородном доме в нижегородской деревне Щепачиха. По его словам, актер и режиссер провели в резиденции около двух недель.

Купер отметил, что репетиции на сцене начнутся после установки всех декораций.