Актер Павел Табаков вырос с фамилией, которая с детства открывала ему двери в театр и кино, а вместе с ними принесла постоянные разговоры о «звездном блате» и жизни золотой молодежи. Каждая его роль, роман или публичное появление до сих пор вызывают споры, которые он иногда провоцирует сам.

Почему Павел Табаков звал родителей по именам

Любовная история родителей молодого актера в середине 1990-х всколыхнула всю Россию. Никто не мог поверить, что мэтр театра и кино Олег Табаков женился на своей бывшей студентке Марине Зудиной, которая была младше его на 30 лет.

Появление на свет первенца произвело эффект настоящей бомбы. Фотографии с держащим на руках новорожденного сына Табаковым появились тогда во всех желтых изданиях. Вероятно, что именно после этого случая родители стали всячески ограждать сына от прессы.

Когда Павлу исполнилось пять лет и он появился вместе с отцом на премьере одного из спектаклей, то первое, что мальчик сделал при виде журналистов, прикрыл лицо рукой, чтобы его никто не сфотографировал. «Мне нельзя сниматься, мама не разрешает!» — кричал он. Уже во взрослом возрасте Павел Табаков вспоминал о своем детстве, как о счастливом времени, когда родители окружали его теплом и заботой. Он подчеркивал, что понимал звездный статус семьи, но никогда не ставил его на первое место. По его словам, любимым времяпрепровождением была игра в футбол во дворе, а также чтение книг. «Сын с детства обращается ко мне Марина или Мариша, а к папе — Олег или Олег Павлович. Но в третьем лице всегда называет „мама“ и „папа“. Когда спрашивала почему, он говорил: „Но вы же друг друга так зовете! Ты же не обращаешься к папе: „Муж!“ В общем, в этом есть логика», — рассказывала Зудина.

Павел подчеркивал, что к отцу всегда относился с уважением, понимая, насколько он великий человек, поэтому старался вести себя так, чтобы ему не было стыдно.

«В пятом классе я однажды загремел в милицию. Мы с ребятами шли по улице, у нас была бутылка шампанского. И нас забрали в отделение. За мной приехал отец. Мне было очень стыдно, а отец не говорил ни слова — молчал всю дорогу! И его молчание было мучительным, страшнее любой взбучки», — признавался Табаков. Впервые на сцену театра он вышел в 12 лет, сыграв Винсента в спектакле «Лунное чудовище» МХТ. Заучивание текста и постоянные репетиции юношу не впечатлили и он решил, что актерская карьера не для него. Он задумался пойти по стопам старшего единокровного брата Антона и стать предпринимателем. Свое мнение Табаков поменял в девятом классе после того, как попал на спектакль «Герой нашего времени» Кирилла Серебренникова. Он подчеркивал, что именно эта постановка открыла ему все грани театрального искусства. О своем решении продолжить актерскую династию Павел объявил родителям и заявил, что подаст документы в Московскую театральную школу Олега Табакова. Отец тут же отреагировал, что поступить по блату у сына не получится.

Первые роли Павла Табакова

Данное сыну обещание Олег Табаков сдержал и даже перевыполнил. На вступительных прослушиваниях он требовал от Павла полной отдачи, а после поступления дал распоряжения преподавателям, чтобы с нового студента-однофамильца спрашивали больше остальных. Мэтр не хотел необоснованных обвинений в предвзятости. Театральный колледж Олега Табакова — не просто учебное заведение, а закрытый пансион с общежитием, где студенты живут во время всей учебы. Поэтому Табаков уехал из родительской квартиры и стал жить самостоятельно в 16 лет. На четвертом курсе он дебютировал в романтической комедии «Звезда» режиссера Анны Меликян, сыграв 15-летнего школьника Костю. Премьера фильма прошла на фестивале «Кинотавр» и получила главный приз за лучшую режиссуру и главную женскую роль.

Кроме того, картина собрала награды фестиваля «Край света», «Меридианы Тихого», V Одесского международного кинофестиваля и премию «Золотой орел».

Олег Табаков тоже положительно оценил кинодебют младшего сына. «Самая большая похвала из его уст — и не только для меня — „Это достойно“. Когда я однажды услышал это от отца, после премьеры фильма „Звезда“, был счастлив», — рассказывал Павел. Молодой актер подчеркивал, что никогда не принимал советов от родителей для своей работы в кино, потому что главным на съемочной площадке или театральной сцене всегда оставался режиссер. «Они как-то попытались что-то мне посоветовать, но я сказал: „Нет! Когда вы будете ставить спектакль, тогда и делайте мне замечания“», — рассказывал Табаков. Уже после получения диплома он снялся в фильмах «Орлеан» и Дуэлянт», а в 2016 году появился на телеэкранах в роли будущего императора Павла I во втором сезоне сериала «Екатерина. Взлет». Еще одной важной работой для Павда стали съемки в сериале «Мертвое озеро». Несмотря на то, что он снимался там только в эпизодах, он показал хорошее актерское мастерство.

Почему Павел Табаков ушел из театра?

Еще во время учебы в театральной школе отца Павел Табаков выходил на сцену «Табакерки» в спектаклях «Билокси-блюз», и «Матросская тишина», но по-настоящему он раскрылся уже после получения диплома, когда попал в МХТ имени Чехова. Руководителем театра также был его отец, но подавляющее большинство спектаклей поставил режиссер Константин Богомолов. Он доверил Павлу запоминающиеся роли Судакова в спектакле «Год, когда я не родился», Бекингема в «Мушкетерах. Сага. Часть первая» и Генриха в «Драконе».

После Павел Табаков присоединился к труппе Ренаты Литвиновой, которая занималась постановкой «Северный ветер». Премьера сюрреалистической семейной истории с атмосферой «сказки для взрослых» прошла в МХТ в 2017 году.

Павел продержался там недолго из-за скандала с певицей Земфирой*, написавшей музыку к спектаклю. «Она при мне послала моего отца. Я встал и вышел. Причем это слышал и мой отец, и моя мать, и директор театра. Я вышел на улицу, меня трясло. Потом пришло сообщение, что завтра репетиция отменяется. На следующий день мы встретились с Ренатой Литвиновой. Я сказал, что если Земфира* не извинится, я не вижу возможности работать вместе. И ушел из МХТ», — вспоминал Павел. «Табакерку» он покинул через год, написав заявление по собственному желанию на имя нового руководителя Олега Машкова. Свое решение Павел объяснил неправильной политикой, которую внедрил новый художественный руководитель. «Должен был быть ввод меня в состав, но мне о нем никто не сказал. А я знал об этом, потому что всем остальным участникам спектакля сообщили заранее. И я посчитал, что если ко мне такое отношение, то я лучше не буду в это все ввязываться», — подчеркивал Павел. Его мать заявила, что сына убрали из всех спектаклей и оставили для него только одну роль, ради которой ему пришлось бы прилетать со съемок, поэтому он выбрал кино.

Как сложилась творческая карьера Павла Табакова

После смерти отца Табаков максимально дистанцировался от лишнего внимания и сосредоточился на работе. Он отмечал, что съемки, новые проекты, профессиональные обязательства и личные дела позволяют ему не уходить в затворничество. При этом признавал, что многое изменилось. Театр, который раньше был для него естественной средой и частью семейного мира, после смерти отца стал холодным и негостеприимным местом, поэтому он сделал выбор в пользу кино. Но дело застопорилось. В сериале об индустрии вебкама Happy End, съемки которого начались еще в 2019 году, Табакова утвердили на главную роль в дуэте с Сафией Яруллиной. Режиссером выступил Роман Прыгунов. Уже после завершения работы над пилотным эпизодом дело остановилось. Через несколько месяцев съемки перезапустили с новым режиссером и измененным актерским составом.

Несмотря на неудачи с Happy End, именно стриминги во многом изменили его карьеру. Если раньше он считался актером театральной сцены, как сын Олега Табакова, то сейчас он звезда нового поколения сериалов — более жестких и откровенных. Достаточно вспомнить сериал «Колл-Центр» о запертых в офисе сотрудниках бутика интимных товаров, которые выполняют требования анонимов, заявивших о бомбе в здании. «Для меня есть, пожалуй, всего две вещи, на которые я не пойду в кадре: я не буду ***** (испражняться) и ***** (справлять малую нужду) на камеру. Я говорю именно о тех сценах, когда это зрителю транслируется прямо в лоб. А что касается члена в кадре — я абсолютно голый вожу хоровод в „Колл-центре“. Что тут еще скажешь?» — признавался Павел. Он подчеркивал, что в сериалах у него больше времени и возможности рассказать историю героя. Кроме того, ему очень нравится, что молодые и талантливые авторы находят неожиданные ходы и не боятся экспериментов. «С ними хочется работать и развиваться. Например, мы недавно отсняли пилот одного проекта. Изначально мне в нем предложили главную роль, но я отказался. Сказал, что хочу другую — трансгендерного** человека сыграть. Это интересно», — добавлял Павел Табаков.

Стриминговые сериалы сбили с него образ «правильного мальчика». Он начал играть циничных, эмоционально закрытых и неоднозначных героев — молодых бизнесменов, мажоров, офисных сотрудников, людей с внутренними кризисами и зависимостями.

Одним из самых заметных проектов стал сериал «Беспринципные» — сатирическая история о богатых жителях Патриарших прудов. Она сделала Табакова частью новой «глянцевой» волны российских сериалов про столичную богему, отношения, измены и красивую жизнь. Другой важной работой стал психологический триллер «Полет». Павел предстал в образе героя потерянного поколения — внешне успешного, но внутри пустого. Отдельной попыткой выйти на новый уровень должен был стать фильм Ампир V по роману Виктора Пелевина. Табаков получил главную роль вампира Рамы — молодого человека, попадающего в закрытый мир элит и манипуляции обществом. Проект считался потенциальным прорывом актера, однако фильм так и не получил полноценного проката в России.

Личная жизнь Павла Табакова

Будущий актер пользовался популярностью у девушек еще в школе. Табаков рассказывал, что в подростковом возрасте встречался с Лизой Костюковой — дочерью модельера Виктории Андреяновой. Он даже сопровождал девушку на Балу дебютанток закрытого журнала Tatler. После около года встречался с племянницей Михаила Турецкого Валерией. На премьеру фильма «Орлеан» молодой актер пришел с актрисой Таисией Вилковой. Пара охотно позировала перед фотографами, но прямо о своих отношениях ничего не рассказывала. Светская хроника регулярно приписывала Табакову все новые увлечения, его связывали с моделями, актрисами, участницами тусовок самых элитных заведений Москвы.

«Я с таким количеством девушек перезнакомилась! Он мне даже уже перестал их представлять. Видимо, понял, что не надо, хватит», — прокомментировала появление новых слухов мать актера.

Первым подтвержденным романом Табакова стали его отношения с актрисой Театра наций Марией Фоминой. Они познакомились на совместной репетиции. При этом в СМИ тут же появились слухи, что это было связано с желанием молодой актрисы перейти в театр отца своего избранника Олега Табакова. В итоге мэтр вмешался сам, заявив, что пригласил Фомину на работу задолго до того, как она завязала отношения с его сыном. Пара свою любовь не скрывала. Они вместе посещали светские мероприятия, публиковали совместные фотографии в социальных сетях и даже стали парой года по версии одного из глянцевых журналов. Спустя два года отношений молодые люди расстались, ничего не сообщив о причинах.

Как Павел Табаков остался холостым отцом

Роман Павла Табакова и актрисы Софьи Синицыной прошел незаметно для светской хроники. О нем стало известно, когда их общей дочери исполнился уже год. Сначала слухи появились в СМИ, а после о крещении внучки сообщила Зудина. «Малышку зовут Миа, ей 10 месяцев. При крещении ей дали имя Марина. Больше никаких комментариев не будет. Это личная жизнь молодых людей, которую они не хотят афишировать», — сказала она. Синицына намеками рассказывала, что рассталась с Табаковым, когда была беременна. По ее словам, у нее и бывшего возлюбленного оказались разные взгляды на жизнь и о браке никто даже не задумывался.

«Это был достаточно короткий роман, где-то полгода, потом мы расстались», — поясняла актриса. По ее словам, разрыв произошел в аэропорту Майами (MIA), отсюда и появилось имя дочери.

«Построить любовь у нас не получилось, но мы прекрасные родители. Во всяком случае, стараемся быть такими изо всех сил, и мне кажется, у нас получается», — делилась Синицына. Она отмечала, что Табаков помогает финансово и общается с дочкой. В прессе тогда активно обсуждали, что актер вел довольно свободный образ жизни и не спешил превращаться в примерного мужа. При этом с матерью своего ребенка Табаков сохранил дружеское общение и принимает участие в воспитании дочери. Сейчас девочке уже пять лет и родители часто берут ее на съемочные площадки. Табаков подчеркивал, что специально толкать дочь на актерский путь не станет, но если она захочет продолжить династию, то уже сейчас получит большой опыт.

Как Павел Табаков остепенился?

Последние пять лет, которые совпадают с возрастом его дочери, Табаков встречается с продюсером Ксенией Ермоленко. Впервые актер публично об этом заявил в сентябре 2025 года, когда опубликовал ее фотографию на своей странице в Instagram*** «Ксения смотрит на наши пять лет вместе. Люблю тебя», — подписал снимок Павел. Ермоленко в ответ опубликовала ответное фото, где она целует бойфренда в щеку. В подписи она приоткрыла подробности их отношений. «Ровно пять лет назад подсел ко мне знакомиться на „Кинотавре“. С годовщиной, пирожок», — написала продюсер.

Подписчикам избранница актера не понравилась. Они давили на то, что Ермоленко старше Табакова на шесть лет и вместе они смотрятся как мама и сын. Но на мнение хейтеров актер внимание не обратил.

Павел заявлял, что его вполне устраивает такой формат отношений. По его словам, так он сохраняет свою независимость, но получает значительную поддержку и заботу. При этом отвечая на вопрос о возможности брака, актер каждый раз говорит, что этот вопрос остается открытым. Для Табакова это первые длительные серьезные отношения. Заканчивать их актер явно не спешит, тем более, что он уже познакомил дочь со своей возлюбленной. Совместные фотографии он опубликовал в социальных сетях. *Признана в России иностранным агентом. **Запрещенная в России экстремистская организация. ***Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.