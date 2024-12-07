Павел Дуров впервые дал показания по существу в парижском суде

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров 6 декабря явился в парижский суд. Он дал показания по существу и заявил о доверии французскому правосудию, сообщил источник радиостанции Europe1.
Дуров прибыл в суд к 10:00 (08:00 по московскому времени) в сопровождении двух адвокатов — Давида-Оливье Камински и Кристофа Энгрена. Судья впервые допросил его по существу в рамках расследования причастности мессенджера к многочисленным преступлениям.
Около полудня суд объявил перерыв. Журналисты уличили момент и поговорили с Дуровым. Он сказал лишь, что доверяет французскому правосудию.