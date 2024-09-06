Telegram изменил политику безопасности после ареста Дурова

Мессенджер Telegram изменил политику безопасности после ареста во Франции его основателя Павла Дурова. Информация появилась в разделе часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте платформы.

Ранее все чаты Telegram, за исключением каналов и ботов, были приватными. Администрация мессенджера не обрабатывала никакие запросы, связанные с ними.

Теперь в разделе FAQ уточнили, что во всех приложениях Telegram есть кнопки «пожаловаться». Они позволят сообщить модераторам о незаконном контенте. Для того чтобы отправить жалобу, следует нажать на сообщение и удерживать его — после этого всплывет меню с нужной кнопкой. Обновления в политику Telegram внесли менее чем сутки назад.

Преступники стали чаще использовать Telegram из-за роста числа пользователей, объяснил Дуров. Он поставил задачу улучшить ситуацию в этом направлении. Процессы в компании уже начались, подчеркнул основатель мессенджера.