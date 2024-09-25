Стало известно место проживания Дурова в Париже после выхода под залог

Monde: Дуров после задержания остановился в отеле Hotel de Crillon

Фото: Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров, выйдя под залог, остановился в парижском отеле класса люкс Hotel de Crillon. Об этом сообщило издание Le Monde.

«С тех пор он, предположительно, искал другое жилье для аренды на постоянной основе», — уточнили журналисты.

Кроме того, по их данным, бизнесмен обращался к французским друзьям с просьбой помочь ему подыскать жилье.

Ранее посол России Алексей Мешков сообщил, что предприниматель не проявлял интереса к контактам с российской стороной, поэтому Франция не предоставила дипмиссии никаких материалов по его делу.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала самым отвратительным и трагикомичным в истории с Дуровым то, что французские власти не смогли объяснить ни мировому сообществу, ни своим гражданам, что же именно произошло с основателем Telegram.

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