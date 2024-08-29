«Может общаться». Какие ограничения ввели для Дурова после выхода под залог

Юрист Ярмуш: Дурова не ограничили в общении и передвижении по Франции

Решение французского суда об изъятии паспортов у основателя и владельца мессенджера Telegram на время следствия связано с наложенным на него запретом покидать территорию страны. Об этом в комментарии 360.ru заявила юрист и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Она добавила, что также предпринимателя обязали два раза в неделю отмечаться в полиции. Ограничений на общение, работу или передвижение на Дурова не наложили.

«Досудебный залог не предполагает домашнего ареста, когда запрещены какие-то действия, связанные с перемещением и запретом на общение с третьими лицами. Поэтому Павел Дуров может общаться со всеми, включая родственников», — заявила Ярмуш.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что официального постановления суда не видел никто, и есть только заявление прокуратуры Парижа. Но ни о каких других, кроме перечисленных ограничений, в ведомстве не говорили.

«Паспорта изъяли для того, чтобы он не мог уехать с территории Франции. Для того, чтобы работать и даже руководить Telegram, паспорт не нужен. Сотрудники его прекрасно знают и так», — добавила Ярмуш.